МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в ГД законопроект, который предусматривает изменения в статье 92 Трудового кодекса РФ, позволяющие сокращать рабочий день или смену в зависимости от температуры воздуха. Документ доступен в думской базе данных. Необходимости в четырехдневной рабочей неделе нет, заявил глава Минтруда

"В целях защиты работника от воздействия повышенных температур (теплового излучения) и сохранения благоприятных условий труда на рабочем месте работник вправе требовать сокращения продолжительности рабочего дня. Работодатель по требованию работника обязан сократить рабочий день (смену): при температуре воздуха 28,5 градуса по Цельсию — на один час; при температуре воздуха от 28,6 °С до 29 °С — на два часа; при температуре воздуха от 29,1 °С и выше — на четыре часа", — говорится в тексте законопроекта.