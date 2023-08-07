2023-08-07T13:51:26+03:00
2023-08-07T13:51:26+03:00
2023-08-07T13:51:26+03:00
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В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочего дня в жару
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. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в ГД законопроект, который предусматривает изменения в статье 92 Трудового кодекса РФ, позволяющие сокращать рабочий день или... ПРАЙМ, 07.08.2023
право, общество , бизнес, новости, россия, госдума, рабочий день
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в ГД законопроект, который предусматривает изменения в статье 92 Трудового кодекса РФ, позволяющие сокращать рабочий день или смену в зависимости от температуры воздуха. Документ доступен в думской базе данных.
"В целях защиты работника от воздействия повышенных температур (теплового излучения) и сохранения благоприятных условий труда на рабочем месте работник вправе требовать сокращения продолжительности рабочего дня. Работодатель по требованию работника обязан сократить рабочий день (смену): при температуре воздуха 28,5 градуса по Цельсию — на один час; при температуре воздуха от 28,6 °С до 29 °С — на два часа; при температуре воздуха от 29,1 °С и выше — на четыре часа", — говорится в тексте законопроекта.