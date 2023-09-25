2023-09-25T13:40:00+03:00
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Генпрокурор России отчитался об исках из-за утраты госсобственности
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Российские прокуроры направили в суды свыше 24 тысячи исков в суды из-за утраты госсобственности на сумму более чем 187 миллиардов рублей, сообщил генпрокурор Игорь Краснов... ПРАЙМ, 25.09.2023
право, общество , финансы, бизнес, экономика, новости, госсобственность, иск, игорь краснов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Российские прокуроры направили в суды свыше 24 тысячи исков в суды из-за утраты госсобственности на сумму более чем 187 миллиардов рублей, сообщил генпрокурор Игорь Краснов.
Президент России Владимир Путин в понедельник, 25 сентября, провел встречу с генеральным прокурором.
"В рамках деофшоризации российской экономики, а также защиты интересов государственной собственности судами удовлетворено свыше 24 тысяч наших исков, касающихся незаконной утраты государственной собственности на сумму более 187 миллиардов рублей", — отметил Краснов.
Он добавил, что средствами надзора из-под иностранного контроля удалось выйти ряду ключевых стратегических предприятий, которые имеют существенное значение для экономики и безопасности страны.