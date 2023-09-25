МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Российские прокуроры направили в суды свыше 24 тысячи исков в суды из-за утраты госсобственности на сумму более чем 187 миллиардов рублей, сообщил генпрокурор Игорь Краснов. "Роснефть" попросила суд запретить BP продолжать разбирательство

Президент России Владимир Путин в понедельник, 25 сентября, провел встречу с генеральным прокурором.

"В рамках деофшоризации российской экономики, а также защиты интересов государственной собственности судами удовлетворено свыше 24 тысяч наших исков, касающихся незаконной утраты государственной собственности на сумму более 187 миллиардов рублей", — отметил Краснов.

Он добавил, что средствами надзора из-под иностранного контроля удалось выйти ряду ключевых стратегических предприятий, которые имеют существенное значение для экономики и безопасности страны.