МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Правительство России утвердило особый порядок въезда для граждан Украины из третьих стран, сообщается, что эта мера временная, говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Автотрафик на границе России и Финляндии сократился более чем вдвое

"С полуночи 16 октября для граждан Украины, прибывающих в Россию из третьих стран, вводится особый порядок въезда. Он утвержден распоряжением правительства. Это временная мера, направленная на обеспечение безопасности жителей нашей страны в сложивших геополитических условиях", — указано в документе.

Отмечается, что граждане Украины, прибывающие в Россию с территории других государств, с 16 октября смогут пересекать российскую границу только через два пункта: автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и воздушный пункт пропуска, расположенный в московскому аэропорту "Шереметьево".

"Этот порядок распространяется на всех граждан Украины от 14 лет и старше, а также граждан до 14 лет, следующих в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств", — говорится в документе.