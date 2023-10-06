2023-10-06T20:40:49+03:00
2023-10-06T20:40:49+03:00
2023-10-06T20:40:49+03:00
2023
https://1prime.ru/legal/20231006/841912911.html
Правительство утвердило особый порядок въезда граждан Украины
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Правительство России утвердило особый порядок въезда для граждан Украины из третьих стран, сообщается, что эта мера временная, говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА... ПРАЙМ, 06.10.2023
право, общество , регионы, экономика, новости, россия, украина, граница
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Правительство России утвердило особый порядок въезда для граждан Украины из третьих стран, сообщается, что эта мера временная, говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"С полуночи 16 октября для граждан Украины, прибывающих в Россию из третьих стран, вводится особый порядок въезда. Он утвержден распоряжением правительства. Это временная мера, направленная на обеспечение безопасности жителей нашей страны в сложивших геополитических условиях", — указано в документе.
Отмечается, что граждане Украины, прибывающие в Россию с территории других государств, с 16 октября смогут пересекать российскую границу только через два пункта: автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и воздушный пункт пропуска, расположенный в московскому аэропорту "Шереметьево".
"Этот порядок распространяется на всех граждан Украины от 14 лет и старше, а также граждан до 14 лет, следующих в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств", — говорится в документе.