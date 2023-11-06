2023-11-06T11:57:00+03:00
2023-11-06T11:57:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/legal/20231106/842182105.html
В России обновят электронный реестр апостилей на образовательных документах
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об обновлении электронного реестра апостилей, проставленных на документах об образовании или квалификации, который... ПРАЙМ, 06.11.2023
право, общество , новости, россия, михаил мишустин, электронный реестр апостилей
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об обновлении электронного реестра апостилей, проставленных на документах об образовании или квалификации, который интегрируют с государственными информационными системами, сообщается на сайте кабмина.
Согласно сообщению, это даст возможность гражданам получать выписки о проставленном апостиле через единый портал госуслуг.
Отмечается, что теперь процедура апостилирования документов об образовании для россиян станет проще и быстрее. Человеку будет достаточно заказать выписку на портале госуслуг. Также можно получить электронную версию апостиля с двухмерным штрих-кодом, которая содержится в реестре апостилей.
Апостиль — это штамп, проставляемый органом власти на российском официальном документе и удостоверяющий подпись должностного лица. Таким образом, он подтверждает законность и подлинность документа, например, диплома о высшем образовании, выданного в России.