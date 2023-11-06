МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об обновлении электронного реестра апостилей, проставленных на документах об образовании или квалификации, который интегрируют с государственными информационными системами, сообщается на сайте кабмина. Мишустин оценил идею введения изменений в систему образования

Согласно сообщению, это даст возможность гражданам получать выписки о проставленном апостиле через единый портал госуслуг.

Отмечается, что теперь процедура апостилирования документов об образовании для россиян станет проще и быстрее. Человеку будет достаточно заказать выписку на портале госуслуг. Также можно получить электронную версию апостиля с двухмерным штрих-кодом, которая содержится в реестре апостилей.

Апостиль — это штамп, проставляемый органом власти на российском официальном документе и удостоверяющий подпись должностного лица. Таким образом, он подтверждает законность и подлинность документа, например, диплома о высшем образовании, выданного в России.