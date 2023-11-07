МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску банка "Открытие" взыскал около 615 миллионов рублей с трех структур банковской группы Goldman Sachs и запретил ответчику Goldman Sachs International инициировать разбирательства с истцом в Лондонском международном третейском суде (LCIA), следует из опубликованной резолютивной части решения суда. ВТБ попросил суд запретить "дочке" в Европе разбирательства за рубежом

В материалах дела говорится, что иск заявлен о солидарном взыскании задолженности по генеральному соглашению от 5 ноября 2019 года по форме, утверждаемой Международной ассоциацией по свопам и деривативам (International Swaps and Derivatives Association, ISDA). Суд запретил инициировать разбирательства в Лондоне по спорам, вытекающим из этого соглашения.

Ответчиками в исковом заявлении помимо британской Goldman Sachs International указаны американские Goldman Sachs Group Inc. и Goldman Sachs & Co LLC. Другие подробности пока не приводятся.

Суд в августе по просьбе истца принял обеспечительные меры, наложив арест на принадлежащие ответчикам более 37 миллионов обыкновенных акций ПАО "Детский мир", незначительные пакеты акций Сбербанка, "Аэрофлота", "Газпрома", "Лукойла", "Магнита", "Татнефти", ВТБ, а также на шесть товарных знаков, включающих словесный элемент Goldman Sachs.

Банк "Открытие" в течение ряда лет до 2017 года был крупнейшим частным банком в России. В августе 2017 года его из-за финансовых проблем взял на санацию Банк России. В декабре 2022 года ЦБ РФ продал 100% акций банка "Открытие" банку ВТБ за 340 миллиардов рублей.

Goldman Sachs Inc. основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основные направления деятельности банка, в финансовых кругах получившего название "Фирма", — инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами.