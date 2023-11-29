БРЮССЕЛЬ, 29 ноя — ПРАЙМ. Суд Евросоюза постановил исключить из санкционного списка сына российского предпринимателя и бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского Александра, соответствующее решение опубликовано на интернет-портале инстанции. Захарова раскритиковала решение Молдавии присоединиться к санкциям

"Суд постановил отменить решение Совета (ЕС) от 14 сентября 2022 года…, касающееся господина Александра Дмитриевича Пумпянского", — сказано в публикации.

При этом суд отказал в возмещении ущерба.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву. На данный момент под ограничения Евросоюза попали почти 1,8 тысячи физических и юридических лиц. Персональные санкции предполагают заморозку активов на территории ЕС, а также запрет на поездки по региону.