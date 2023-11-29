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https://1prime.ru/legal/20231129/842406107.html
Сына бизнесмена Пумпянского исключат из санкционного списка Евросоюза
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Суд Евросоюза постановил исключить из санкционного списка сына российского предпринимателя и бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского... ПРАЙМ, 29.11.2023
право, общество , новости, суд, санкции, ес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 29 ноя — ПРАЙМ. Суд Евросоюза постановил исключить из санкционного списка сына российского предпринимателя и бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского Александра, соответствующее решение опубликовано на интернет-портале инстанции.
"Суд постановил отменить решение Совета (ЕС) от 14 сентября 2022 года…, касающееся господина Александра Дмитриевича Пумпянского", — сказано в публикации.
При этом суд отказал в возмещении ущерба.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву. На данный момент под ограничения Евросоюза попали почти 1,8 тысячи физических и юридических лиц. Персональные санкции предполагают заморозку активов на территории ЕС, а также запрет на поездки по региону.