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На Украине задержали четырех судей Киевского апелляционного суда
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На Украине разоблачили четырех судей Киевского апелляционного суда, которые получили взятку в размере 35 тысяч долларов за снятие ареста с имущества. Об этом заявили в... ПРАЙМ, 30.11.2023
право, общество , финансы, новости, украина, суд, взятка, судьи
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. На Украине разоблачили четырех судей Киевского апелляционного суда, которые получили взятку в размере 35 тысяч долларов за снятие ареста с имущества. Об этом заявили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) Украины.
Согласно заявлению ведомства, прокуроры САП и детективы НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины — ред.) раскрыли судей Киевского апелляционного суда на получении взятки в размере 35 тысяч долларов за принятие решения об отмене ареста имущества.
По данным издания "Страна. ua", среди задержанных числятся Юрий Слива, Виктор Глиняный, Игорь Паленик и Вячеслав Дзюбин.
Ранее в САП заявили, что четверым судьям может быть выдвинуто обвинение по подозрению в коррупции по итогам расследования уголовного дела в отношении бывшего главы Верховного суда Украины Всеволода Князева.
На данный момент решается вопрос об избрании подходящей меры наказания, заключили в прокуратуре.