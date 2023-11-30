МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. На Украине разоблачили четырех судей Киевского апелляционного суда, которые получили взятку в размере 35 тысяч долларов за снятие ареста с имущества. Об этом заявили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) Украины. Украина ухудшила прогноз по дефициту бюджета до рекордных показателей

Согласно заявлению ведомства, прокуроры САП и детективы НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины — ред.) раскрыли судей Киевского апелляционного суда на получении взятки в размере 35 тысяч долларов за принятие решения об отмене ареста имущества.

По данным издания "Страна. ua", среди задержанных числятся Юрий Слива, Виктор Глиняный, Игорь Паленик и Вячеслав Дзюбин.

Ранее в САП заявили, что четверым судьям может быть выдвинуто обвинение по подозрению в коррупции по итогам расследования уголовного дела в отношении бывшего главы Верховного суда Украины Всеволода Князева.

На данный момент решается вопрос об избрании подходящей меры наказания, заключили в прокуратуре.