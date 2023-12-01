МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков выдвинул министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину предложение закрепить законодательно возможность возврата населению денег за услуги ЖКХ при некачественной уборки снега, запрос есть в распоряжении РИА Новости. Банки России выступили против отмены комиссий за оплату услуг ЖКХ

"Прошу Вас, уважаемый Ирек Энварович (Файзуллин — ред.), рассмотреть инициативу о законодательном закреплении возможности для граждан снижать размер коммунальных платежей за счет управляющих компаний в судебном порядке, если жители смогли доказать неисполнение обязанности по уборке снега и убирали его сами", — говорится в обращении.

Отмечается целесообразность ввести для управляющих компаний обязанность уменьшать размер коммунальных платежей пропорционально количеству дней, когда жильцы были вынуждены самостоятельно убирать снег. Для этого бездействие компаний должен будет признать суд, отметил автор обращения.

"Например, если управляющая компания не убирала снег весь месяц, люди смогут вообще не платить за содержание придомовой территории. Если половину месяца, то снижение составит 50%, но не менее 500 рублей за каждые сутки ненадлежащей уборки снега и не более всей суммы квитанции ЖКХ за месяц. Если Минстрой поддержит идею, мы вместе проработаем удобный для людей механизм", — отмитил Даванков.