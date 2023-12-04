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Суд Москвы может назначить Google третий оборотный штраф
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Таганский суд Москвы в понедельник рассмотрит протокол в отношении Google за повторный отказ удалить фейки об СВО из YouTube, компании грозит третий оборотный штраф в размере до... ПРАЙМ, 04.12.2023
новости, право, общество , экономика, россия, суд, google, штраф, москва
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Таганский суд Москвы в понедельник рассмотрит протокол в отношении Google за повторный отказ удалить фейки об СВО из YouTube, компании грозит третий оборотный штраф в размере до 1/10 дохода, сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на 14.30 4 декабря.
В прошлый раз заседание было отложено по ходатайству юриста компании, который не успел ознакомиться с материалами и перевести их. По его словам, это 800 страниц.
РКН составил протокол по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ за повторный отказ удалить из YouTube ролики с фейками об СВО.
В конце 2021 года мировой судья Таганского района Москвы ставший судьей Басманного суда Москвы Тимур Вахрамеев назначил компании Google штраф в 7,2 миллиарда рублей. Часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ тогда была впервые применена в судебной практике.
Оборотный штраф — самое строгое наказание по статье 13.41 КоАП "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению". До этого этой и другим соцсетям назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям.
Второй раз Google оштрафовали уже на 21,7 миллиарда рублей — за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО.