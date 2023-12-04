МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Таганский суд Москвы в понедельник рассмотрит протокол в отношении Google за повторный отказ удалить фейки об СВО из YouTube, компании грозит третий оборотный штраф в размере до 1/10 дохода, сообщили РИА Новости в суде. Суд отклонил кассацию Google в деле об оценке брендов Google Play и G Pay

Судебное заседание назначено на 14.30 4 декабря.

В прошлый раз заседание было отложено по ходатайству юриста компании, который не успел ознакомиться с материалами и перевести их. По его словам, это 800 страниц.

РКН составил протокол по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ за повторный отказ удалить из YouTube ролики с фейками об СВО.

В конце 2021 года мировой судья Таганского района Москвы ставший судьей Басманного суда Москвы Тимур Вахрамеев назначил компании Google штраф в 7,2 миллиарда рублей. Часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ тогда была впервые применена в судебной практике.

Оборотный штраф — самое строгое наказание по статье 13.41 КоАП "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению". До этого этой и другим соцсетям назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям.

Второй раз Google оштрафовали уже на 21,7 миллиарда рублей — за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО.