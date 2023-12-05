МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Мосгорсуд во вторник рассмотрит жалобу на на приговор бывшему топ-менеджеру "Рольф" Анатолию Кайро, осужденному на 8,5 года за незаконный вывод миллиардов рублей на Кипр, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Суд Москвы может назначить Google третий оборотный штраф

Судебное заседание назначено на 5 декабря в 14.00.

По словам адвоката осужденного Антона Гусева, в прошлый раз заседание было отложено, поскольку Кайро не известили о дате и времени судебного заседания в установленные законом сроки.

Анатолий Кайро до оглашения приговора находился под запретом определенных действий и был ограничен лишь в перемещениях из дома в ночное время, а после оглашения приговора был взят под стражу в зале суда. Кроме назначенных 8,5 лет колонии, суд добавил ему еще штраф в 500 тысяч рублей.

По данным следствия, в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "Рольф" Сергеем Петровым.

Согласно обвинительному заключению, ООО "Рольф" приобрело за 4 миллиарда рублей акции "Рольф Эстейт" у кипрской компании "Панабел Лимитед". Следствие посчитало сумму сделки завышенной в несколько раз и в 2019 году возбудило уголовное дело по статье о переводе валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов (193.1 УК РФ).

Фигурантами дела стали четверо: основатель "Рольфа" Сергей Петров, топ-менеджер Анатолий Кайро и еще два бизнесмена, однако в Москве остался лишь Кайро, трое других объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Защита же продолжает настаивать на невиновности Кайро и отсутствии состава преступления в его действиях. Адвокат Антон Гусев неоднократно упоминал в ходе разбирательств, что сделка по покупке акций была реальной, каких-либо документов, содержащих недостоверные сведения о целях, основаниях и назначении платежа в документах не содержалось.