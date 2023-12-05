МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Комитет Совета Федерации по социальной политике одобрил изменение закона "О занятости населения в Российской Федерации", проект внесли депутаты и сенаторы во главе со спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости. В СФ призвали развивать сотрудничество "Почты России" и маркетплейсов

Отмечается, что документ даст приоритетное право участникам СВО и их родственниками при приеме на работу. Закон также уточнит правовые, экономические, организационные основы государственной политики в области занятости населения, государственного контроля за соблюдением законодательства о занятости населения, выделит категорию "занятых граждан" и даст определение россиянам, которые испытали сложности с поиском работы.

Кроме того, документ предполагает оформление статуса безработного через службу занятости "Работа в России", где гражданину предложат индивидуальный план для поиска подходящих вакансий. Критерии и их порядок разработает Минтруд.

Роструд будет оператором единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" (далее — ЕЦП) (федеральная государственная информационная система, осуществляющая решение задач по обеспечению трудоустройства граждан). Российские власти устанавливают работу ЕЦП, включая перечень участников ЕЦП, их функций и полномочий, перечня информации, содержащейся на ЕЦП, и порядка информационного взаимодействия ЕЦП с иными информационными системами. Вся информация, за некоторыми исключениями, будет в общем доступе.

Закон также введет меры по противодействию нелегальной занятости в России, возможность выездной помощи служб занятости, зафиксирует размер максимальной и минимальной величины пособия по безработице с ежегодной индексацией.

Россия начала СВО в феврале 2022 года. Как отмечал президент Владимир Путин, цель операции — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".