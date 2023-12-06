МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал соцсеть TikTok на 800 тысяч рублей за неудаление запрещенных роликов о зацеперах, сообщили в суде агентству РИА Новости. Суд оштрафовал Pinterest, Snap и Freelancer

"TikTok Pte.Ltd признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.50 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", — заявили в суде.

Ранее Роскомнадзор составил протокол за неудаление роликов о "зацеперах" — молодых людях, в том числе и детях, которые цепляются за вагоны идущих поездов с целью получить острые ощущения. Зачастую подобные действия оканчиваются плачевно.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов для зацеперов до четырех тысяч рублей. Высказывались также инициативы ввести отдельное уголовное наказание за такие действия.