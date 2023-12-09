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2023
https://1prime.ru/legal/20231209/842516852.html
Российский грузоперевозчик подал в суд на Канаду из-за санкций, пишет СМИ
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Крупнейший в России грузовой перевозчик, авиакомпания "Волга-Днепр" подала в суд на правительство Канады из-за наложенных на компанию санкций, сообщает газета Wall Street Journal... ПРАЙМ, 09.12.2023
право, общество , новости, в мире, россия, санкции, грузоперевозки, суд
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Крупнейший в России грузовой перевозчик, авиакомпания "Волга-Днепр" подала в суд на правительство Канады из-за наложенных на компанию санкций, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на иск.
"Волга" утверждает, что ее ошибочно внесли в санационный список, поскольку… она не участвует во вторжении России (на Украину — прим. ред.)", — говорится в сообщении издания.
В апреле Канада ввела санкции против ГК "Волга-Днепр" и ее руководителя Алексея Исайкина. Летом правительство Канады распорядилось об аресте заблокированного в стране российского транспортного самолета Ан-124 "Руслан" и его конфискации, чтобы использовать в интересах Украины. "Волга-Днепр" в августе направляла властям Канады официальное уведомление с предложением урегулировать спор в отношении арестованного транспортного самолета, следует из сообщения авиакомпании.
По информации издания, компания подала в федеральный суд на канадское правительство в ноябре.