МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Крупнейший в России грузовой перевозчик, авиакомпания "Волга-Днепр" подала в суд на правительство Канады из-за наложенных на компанию санкций, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на иск. Украина ввела санкции против физлиц и юрлиц из России

"Волга" утверждает, что ее ошибочно внесли в санационный список, поскольку… она не участвует во вторжении России (на Украину — прим. ред.)", — говорится в сообщении издания.

В апреле Канада ввела санкции против ГК "Волга-Днепр" и ее руководителя Алексея Исайкина. Летом правительство Канады распорядилось об аресте заблокированного в стране российского транспортного самолета Ан-124 "Руслан" и его конфискации, чтобы использовать в интересах Украины. "Волга-Днепр" в августе направляла властям Канады официальное уведомление с предложением урегулировать спор в отношении арестованного транспортного самолета, следует из сообщения авиакомпании.

По информации издания, компания подала в федеральный суд на канадское правительство в ноябре.