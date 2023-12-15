МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками Росфинмонторинга, сообщают о каких-либо манипуляциях с деньгами или счетами и просят собеседников передать конфиденциальные данные, предупреждает ведомство. Мошенники придумали новую схему отъема жилья у россиян

" Злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками Росфинмонторинга (или "передают" им трубку) и сообщают о каких-либо манипуляциях с деньгами или счетами (несанкционированных переводах, получении кредита на их имя, "заморозках" и др.). При этом злоумышленники под разными предлогами просят собеседников передать конфиденциальные данные, совершить платежи по предоставленным реквизитам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для убедительности мошенники направляют гражданам поддельные документы: удостоверения якобы сотрудников Росфинмониторинга, письма от ведомства с подложными оттисками печати, символикой службы, фиктивными подписями и указанием ФИО должностных лиц. Нередко на поддельных письмах аферисты размещают QR-коды, которые ведут на официальный сайт Росфинмониторинга.

Как сообщает ведомство, женщина сообщила о хищении у нее таким образом более 600 тысяч рублей. Другому гражданину неизвестные направили "гарантийное письмо" с заведомо незаконным требованием перевести более 140 тысяч рублей по указанным в письме реквизитам. Однако мужчина усомнился в подлинности письма и обратился за разъяснением в финансовую разведку.