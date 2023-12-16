МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий уточнение системы оплаты сверхурочной работы, исходя из применяемой работодателем системы оплаты труда. Документ размещен в думской электронной базе. Путин оценил рост реальных зарплат в России

"В соответствии с предлагаемой законопроектом редакцией указанной нормы сверхурочная работа оплачивается исходя из заработной платы, установленной действующими у данного работодателя системами оплаты труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, предлагается внести изменения, устанавливающие конкретный порядок определения размера повышенной оплаты сверхурочной работы с целью обеспечения такой оплаты в большем размере.

Отмечается, что новая редакция нормы учитывает разнообразие применяемых работодателями систем оплаты труда, в том числе и тех, которые включают выплаты по тарифным ставкам и окладам, бестарифную, сдельную и иные системы.