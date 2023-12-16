2023-12-16T15:12:19+03:00
2023-12-16T15:12:19+03:00
2023-12-16T15:12:19+03:00
2023
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В ГД внесли законопроект об уточнении системы оплаты сверхурочной работы
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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий уточнение системы оплаты сверхурочной работы, исходя из применяемой работодателем системы оплаты труда. Документ... ПРАЙМ, 16.12.2023
право, общество , бизнес, новости, россия, правительство рф, госдума, система оплаты сверхурочной работы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий уточнение системы оплаты сверхурочной работы, исходя из применяемой работодателем системы оплаты труда. Документ размещен в думской электронной базе.
"В соответствии с предлагаемой законопроектом редакцией указанной нормы сверхурочная работа оплачивается исходя из заработной платы, установленной действующими у данного работодателя системами оплаты труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Кроме того, предлагается внести изменения, устанавливающие конкретный порядок определения размера повышенной оплаты сверхурочной работы с целью обеспечения такой оплаты в большем размере.
Отмечается, что новая редакция нормы учитывает разнообразие применяемых работодателями систем оплаты труда, в том числе и тех, которые включают выплаты по тарифным ставкам и окладам, бестарифную, сдельную и иные системы.