2023-12-18T16:12:35+03:00
2023-12-18T16:12:35+03:00
2023-12-18T16:12:35+03:00
2023
https://1prime.ru/legal/20231218/842600231.html
В Хельсинки постановили заключить россиянина Тордена под стражу, пишет СМИ
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Россиянин Владислав Торден по решению окружного суда Хельсинки заключен под стражу, передает финская газета Helsingin Sanomat. По данным финского телеканала MTV3, Торден... ПРАЙМ, 18.12.2023
право, общество , новости, в мире, суд, хельсинки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Россиянин Владислав Торден по решению окружного суда Хельсинки заключен под стражу, передает финская газета Helsingin Sanomat.
По данным финского телеканала MTV3, Торден (Петровский) якобы является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", которая участвовала в боевых действиях на Донбассе на стороне ДНР и ЛНР в 2014-15 годах, а также. Как утверждал Евросоюз, "Русич" якобы имела связи с группой "Вагнер".
В июле 2023 года Тордена задержали в Финляндии, 23 августа его перевели в тюрьму города Вантаа. В начале декабря Верховный суд Финляндии отклонил запрос Украины о его экстрадиции.
"Окружной суд Хельсинки постановил заключить под стражу россиянина Воислава Тордена по подозрению в совершении военного преступления при отягчающих обстоятельствах и военного преступления на Украине", — сообщает газета.
По данным издания, россиянина отправят в тюрьму Вантаа.