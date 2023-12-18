МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Россиянин Владислав Торден по решению окружного суда Хельсинки заключен под стражу, передает финская газета Helsingin Sanomat. Путин оценил влияние вступления Финляндии в НАТО на отношения с Россией

По данным финского телеканала MTV3, Торден (Петровский) якобы является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", которая участвовала в боевых действиях на Донбассе на стороне ДНР и ЛНР в 2014-15 годах, а также. Как утверждал Евросоюз, "Русич" якобы имела связи с группой "Вагнер".

В июле 2023 года Тордена задержали в Финляндии, 23 августа его перевели в тюрьму города Вантаа. В начале декабря Верховный суд Финляндии отклонил запрос Украины о его экстрадиции.

"Окружной суд Хельсинки постановил заключить под стражу россиянина Воислава Тордена по подозрению в совершении военного преступления при отягчающих обстоятельствах и военного преступления на Украине", — сообщает газета.

По данным издания, россиянина отправят в тюрьму Вантаа.