МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Минюст РФ в 2024 году планирует представить новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) в правительство России.

Ранее статс-секретарь — замминистра юстиции Андрей Логинов сообщил, что новый КоАП почти готов и должен быть представлен в правительство РФ.

Разработка изменений к новому КоАП ведется в стране с 2019 года.