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https://1prime.ru/legal/20240101/842718893.html
Министерство юстиции планирует представить новый КоАП
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Минюст РФ в 2024 году планирует представить новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) в правительство России. Ранее статс-секретарь — замминистра юстиции Андрей... ПРАЙМ, 01.01.2024
право, общество , новости, россия, министерство юстиции, коап рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Минюст РФ в 2024 году планирует представить новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) в правительство России.
Ранее статс-секретарь — замминистра юстиции Андрей Логинов сообщил, что новый КоАП почти готов и должен быть представлен в правительство РФ.
Разработка изменений к новому КоАП ведется в стране с 2019 года.