МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Россияне с 1 января 2024 освобождены от уплаты госпошлины в случае оформления нотариальной доверенности при оказании им бесплатной юридической помощи.

Здание Центрального банка РФ

ЦБ скорректировал условия выдачи потребкредитов россиянам

Соответствующие изменения внесли в Налоговый кодекс летом 2023 года.