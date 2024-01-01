2024-01-01T11:48:03+03:00
2024-01-01T11:48:03+03:00
2024-01-01T11:48:03+03:00
2024
https://1prime.ru/legal/20240101/842719575.html
Россиян освободили от уплаты госпошлины при оказании бесплатной юрпомощи
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россияне с 1 января 2024 освобождены от уплаты госпошлины в случае оформления нотариальной доверенности при оказании им бесплатной юридической помощи. Соответствующие изменения... ПРАЙМ, 01.01.2024
право, общество , новости, россия, уплата госпошлины, оказание бесплатной юридической помощи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Россияне с 1 января 2024 освобождены от уплаты госпошлины в случае оформления нотариальной доверенности при оказании им бесплатной юридической помощи.
Соответствующие изменения внесли в Налоговый кодекс летом 2023 года.