МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Национальный совет по трудовым отношениям США выявил более 30 нарушений трудового законодательства компанией SpaceX после жалобы, которую подали уволенные за критику Илона Маска сотрудники, дело будет рассмотрено в марте, сообщила представляющая экс-сотрудников компании юридическая фирма Lieff Cabraser and Burgess Law Offices в среду. Илон Маск предупредил о главной угрозе человечеству

Жалоба от имени восьми бывших сотрудников компании была подана еще год назад. Экс-сотрудники утверждают, что в ответ на их критику Илона Маска за якобы имевшие место сексуальные домогательства, а также вредящее имиджу компании поведение бизнесмена в соцсети Twitter (ныне X) и нездоровый климат на рабочем месте они подверглись дисциплинарным взысканиям, вызовам "на ковер" в отдел кадров, допросам и запугиваниям, а в конечном итоге были уволены. Национальный совет по трудовым отношениям — федеральная структура, рассматривающая подобные дела, — получив данную информацию, инициировал расследование, по итогам которого были выявлены 37 случаев нарушений SpaceX действующего трудового законодательства, в том числе случаи угроз, допросов, запугивания и других правонарушений.

"В SpaceX ракеты могут быть многоразовыми, но люди, которые строят их, расцениваются как расходный материал", — заявила одна из бывших сотрудниц, выразив надежду, что дело против компании позволит привлечь к ответственности ее руководство за многолетнюю практику плохого обращения с сотрудниками.

Как сообщила представляющая бывших сотрудников SpaceX юридическая компания, начало процесса намечено на 5 марта. Ни Илон Маск, ни пресс-служба его компании пока никак не комментировали сообщение о выявленных нарушениях и предстоящем формальном рассмотрении иска.

В прошлом году компания SpaceX также попала в центр внимания СМИ в связи с сообщениями о недостаточном обеспечении ею безопасности своих сотрудников. Так, агентство Рейтер писало, что "марсианские амбиции" Илона Маска привели к ранениям по меньшей мере шестисот сотрудников его компании за последнее десятилетие. Сообщалось, что из-за авральных сроков реализации проектов и пренебрежения мерами безопасности среди сотрудников нередки ушибы, удары электрическим разрядом и даже ампутации конечностей. Известен по меньшей мере один смертельный случай.