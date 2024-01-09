КАЛИНИНГРАД, 9 янв — ПРАЙМ. Польский фермер из Калининградской области Роман Романовски поделился в беседе с РИА Новости, что очень рад получить российское гражданство, потому что у него русские корни и русская душа. Путин предоставил российское гражданство американскому боксеру

"Очень я рад (получить гражданство РФ — прим. ред.), это хорошая новость. Спасибо президенту нашему. Четыре года… я ждал… но верил, что получу гражданство… У меня душа русская. Меня всегда интересовала история России", — сказал он.

Романовски добавил, что история его семьи идет еще со времен, когда Речь Посполитая была в составе Российской империи. Его прадедушка был полковником в царской армии, а его прабабушка была русской.

Он рассказал, что ведет бизнес в России с 1990-х годов, сначала это была торговля, но восемь лет назад он основал свое фермерское хозяйство в Калининградской области. За это время "Романовски агро" стала крупнейшей компанией в регионе, на площади более десяти тысяч гектаров выращиваются пшеница, кукуруза, рапс и соя.

Он добавил, что в его компании работают только российские граждане, из Польши никого нет.

Ранее указ президента Российской Федерации о приеме в гражданство Романа Романовски был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Власти Калининградской области ранее сообщили РИА Новости, что рады приветствовать в регионе нового гражданина РФ Романа Романовски, который много сделал для развития региона и продолжит здесь свою работу уже в новом статусе.