МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. В понедельник, 22 января, в Госдуму внесут законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за распространение фейков о Вооруженных силах РФ и призывы к совершению преступлений против государства, если они осуществляются из корыстных побуждений, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

По его словам, законодательные изменения позволят конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности России.

"Обсуждали с вами вопрос о необходимости наказания негодяев, в том числе деятелей культуры, которые поддерживают нацистов, льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО. Разработан законопроект, который позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности Российской Федерации… Законопроект будет внесен в Государственную Думу в понедельник", — написал спикер ГД в своем Telegram-канале.