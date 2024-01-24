МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. МИД сообщил о прекращении действия соглашения между правительствами России и Финляндии о содействии приграничному сотрудничеству, соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. 

Флаг Финляндии, Хельсинки

Президент Финляндии призвал не давать россиянам двойное гражданство

"Двадцать четвертого января 2024 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой, подписанного в Хельсинки 13 апреля 2012 года", — говорится в официальном сообщении министерства иностранных дел России.

В октябре МИД России вручил послу Финляндии в России Антти Хелантеря ноту о прекращении действия соглашения между Москвой и Хельсинки о содействии приграничному сотрудничеству. Договор был подписан 13 апреля 2012 года в Хельсинки, а расторжение, согласно заявлению МИД РФ, было принято в связи с "конфронтационными действиями" Финляндии в отношении России.