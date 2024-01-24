2024-01-24T18:28:45+03:00
2024-01-24T18:28:45+03:00
2024-01-24T18:28:45+03:00
2024
https://1prime.ru/legal/20240124/842882813.html
Россия разорвала соглашение о приграничном сотрудничестве с Финляндией
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МИД сообщил о прекращении действия соглашения между правительствами России и Финляндии о содействии приграничному сотрудничеству, соответствующий документ размещен на официальном... ПРАЙМ, 24.01.2024
право, общество , новости, в мире, россия, финляндия, соглашение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. МИД сообщил о прекращении действия соглашения между правительствами России и Финляндии о содействии приграничному сотрудничеству, соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
"Двадцать четвертого января 2024 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой, подписанного в Хельсинки 13 апреля 2012 года", — говорится в официальном сообщении министерства иностранных дел России.
В октябре МИД России вручил послу Финляндии в России Антти Хелантеря ноту о прекращении действия соглашения между Москвой и Хельсинки о содействии приграничному сотрудничеству. Договор был подписан 13 апреля 2012 года в Хельсинки, а расторжение, согласно заявлению МИД РФ, было принято в связи с "конфронтационными действиями" Финляндии в отношении России.