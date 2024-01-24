МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. МИД сообщил о прекращении действия соглашения между правительствами России и Финляндии о содействии приграничному сотрудничеству, соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. Президент Финляндии призвал не давать россиянам двойное гражданство

"Двадцать четвертого января 2024 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой, подписанного в Хельсинки 13 апреля 2012 года", — говорится в официальном сообщении министерства иностранных дел России.

В октябре МИД России вручил послу Финляндии в России Антти Хелантеря ноту о прекращении действия соглашения между Москвой и Хельсинки о содействии приграничному сотрудничеству. Договор был подписан 13 апреля 2012 года в Хельсинки, а расторжение, согласно заявлению МИД РФ, было принято в связи с "конфронтационными действиями" Финляндии в отношении России.