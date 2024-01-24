МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Общий ущерб от начавшейся во вторник вечером забастовки машинистов в Германии может достичь 1 миллиарда евро, заявила в среду генеральный директор Федерального союза немецкой промышленности Таня Гённер. Забастовка машинистов Германии угрожает экономике страны, пишет СМИ

"При шестидневной забастовке размер суммарного ущерба в миллиард евро не является нереалистичным", — говорится в заявлении Гённер.

Она также заявила, что шестидневная забастовка наносит ущерб имиджу железнодорожного транспорта и призвала вовлеченные в спор стороны к здравому смыслу и скорейшему урегулированию коллективного спора.

Забастовка началась с сотрудников грузового перевозчика DB Cargo во вторник в 18.00 по местному времени (20.00 мск). В 2.00 (4.00 мск) к ней присоединились и машинисты пассажирских составов. Завершится забастовка 29 января в 18.00 (20.00 мск).

Переговоры между GDL и железнодорожной компанией Deutsche Bahn зашли в тупик 24 ноября: профсоюз требует повышения зарплаты на 555 евро в месяц и выплаты компенсирующих инфляцию премий, а также переход для сотрудников со сменным графиком с 38-часовой рабочей недели на 35-часовую, в то время как компания готова согласиться лишь на единоразовую премию и повышение зарплаты на 11% на 32 месяца.

В ноябре и декабре уже происходили забастовки сотрудников железнодорожного транспорта, приводившие к существенным перебоям в его работе. Еще одна забастовка прошла 10-12 января, когда ситуация осложнялась параллельными протестами фермеров против сокращения субсидий.