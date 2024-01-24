МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Против проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда в Кирове, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Глава СК велел провести проверку после гибели кота Твикса

"Сегодня в отношении проводницы возбуждено уголовное дело", — сообщил источник.

11 января проводница поезда ошибочно приняла кота Твикса за бродячее животное и высадила его из поезда. 20 января хозяин Твикса сообщил о гибели питомца и пообещал наказать виновных.

Как отметили волонтеры, кота нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона. По предварительным данным, его укусила бездомная собака.

После трагедии РЖД изменит правила: компания запретит проводникам высаживать животных из поезда.

Кроме того, инцидентом заинтересовался лично председатель СК РФ Александр Бастрыкин, который поручил провести процессуальную проверку и доложить о результатах.