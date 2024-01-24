2024-01-24T22:38:09+03:00
2024-01-24T22:38:09+03:00
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2024
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Против выбросившей кота Твикса из поезда проводницы завели уголовное дело
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Против проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда в Кирове, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Сегодня в отношении проводницы... ПРАЙМ, 24.01.2024
право, общество , новости, россия, ржд, уголовное дело, проводник
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Против проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда в Кирове, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Сегодня в отношении проводницы возбуждено уголовное дело", — сообщил источник.
11 января проводница поезда ошибочно приняла кота Твикса за бродячее животное и высадила его из поезда. 20 января хозяин Твикса сообщил о гибели питомца и пообещал наказать виновных.
Как отметили волонтеры, кота нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона. По предварительным данным, его укусила бездомная собака.
После трагедии РЖД изменит правила: компания запретит проводникам высаживать животных из поезда.
Кроме того, инцидентом заинтересовался лично председатель СК РФ Александр Бастрыкин, который поручил провести процессуальную проверку и доложить о результатах.