2024-01-31T14:20:58+03:00
2024-01-31T14:20:58+03:00
2024-01-31T14:20:58+03:00
2024
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Экс-президент ВПБ получила 13 лет за хищение 156 миллиардов рублей
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Хамовнический суд Москвы в среду приговорил к 13 годам колонии бывшую президента Внешпромбанка Ларису Маркус за хищение 156 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Суд... ПРАЙМ, 31.01.2024
банки, право, общество , финансы, новости, внешпромбанк, суд, хищение средств
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы в среду приговорил к 13 годам колонии бывшую президента Внешпромбанка Ларису Маркус за хищение 156 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд назначил Маркус наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима", — сказали в суде.
По версии следствия, в Москве в апреле 2009 года фактический собственник банка Георгий Беджамов и его сестра Лариса Маркус, президент Внешпромбанка, создали преступную группу, в состав которой вошли вице-президент кредитного учреждения Елена Глушакова, первый вице-президент Али Одей Аджин, руководитель кредитного отдела Мария Клюева и другие.
Они присвоили вверенные Маркус денежные средства банка путем выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные соучастникам счета 86 граждан и 427 организаций, а также путем списания с депозитных счетов клиентов без их ведома и согласия — всего на сумму более 156 миллиардов рублей.
Беджамов скрывается в Великобритании, дело в отношении него рассматривается заочно. Маркус и Глушакова уже были осуждены за хищение средств банка к 8,5 и 4 годам колонии соответственно.
Внешпромбанк обанкротился в 2016 году с долгами в 215 миллиардов рублей.