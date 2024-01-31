МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы в среду приговорил к 13 годам колонии бывшую президента Внешпромбанка Ларису Маркус за хищение 156 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в суде. Сбербанк попросил суд признать банкротом экс-депутата Гольдмана

"Суд назначил Маркус наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима", — сказали в суде.

По версии следствия, в Москве в апреле 2009 года фактический собственник банка Георгий Беджамов и его сестра Лариса Маркус, президент Внешпромбанка, создали преступную группу, в состав которой вошли вице-президент кредитного учреждения Елена Глушакова, первый вице-президент Али Одей Аджин, руководитель кредитного отдела Мария Клюева и другие.

Они присвоили вверенные Маркус денежные средства банка путем выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные соучастникам счета 86 граждан и 427 организаций, а также путем списания с депозитных счетов клиентов без их ведома и согласия — всего на сумму более 156 миллиардов рублей.

Беджамов скрывается в Великобритании, дело в отношении него рассматривается заочно. Маркус и Глушакова уже были осуждены за хищение средств банка к 8,5 и 4 годам колонии соответственно.

Внешпромбанк обанкротился в 2016 году с долгами в 215 миллиардов рублей.