МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект об повышении размеров штрафов за невыполнение требований сотрудников контролирующих органов об остановке транспортного и нарушение правил перевозки грузов, следует из электронной базы нижней палаты парламента. Автодилеры оценили вероятность подорожания новых легковых машин в России

"Законопроектом предлагается повысить размер административного штрафа, предусмотренного частью 2 статьи 12.25. КоАП РФ, увеличив его размеры с диапазона "от пятисот до восьмисот рублей" до диапазона "от семи до десяти тысяч рублей", а также установить повышенную административную ответственность (лишение водительских прав на срок до шести месяцев — ред.) за повторное невыполнение законного требования сотрудников контролирующих органов об остановке транспортного средства", — следует из пояснительной записки к законопроекту.

Часть 2 статьи 12.25 КоАП предусматривает ответственность за невыполнение законного требования сотрудника полиции, должностного лица таможенного органа или должностного лица федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции контроля и надзора в сфере транспорта, об остановке транспортного средства.

Согласно пояснительной записке, в последнее время отмечается существенное снижение транспортной дисциплины из-за роста числа случаев игнорирования законных требований об остановке транспортного средства, в том числе в связи с несоответствием санкций статьи 12.25 КоАП РФ степени опасности запрещаемых ей деяний.

"Штрафы за предусмотренные частью 2 статьи 12.25. КоАП РФ нарушения, ввиду их незначительного размера… несоизмеримы с общественной опасностью совершаемых деяний, уровнем социально-экономического развития страны и не являются сдерживающим от совершения правонарушений фактором", — следует из пояснительной записки.

Также отмечается, что законопроект создан для повышения безопасности дорожного движения и обеспечения сохранности автомобильных трасс за счет комплексного урегулирования вопросов, связанных с невыполнением водителями законных требований уполномоченных должностных лиц об остановке транспортного средства, воспрепятствованием их деятельности и нарушением правил прохождения весового и габаритного контроля тяжеловесными и крупногабаритными транспортными средствами.

Кроме того, предусмотрено повышение штрафа за нарушение правил перевозки грузов с 500 рублей до 100 тысяч рублей, а также предлагается установить, что отказ водителя проходить весовой и габаритный контроль транспортного средства влечет наложение штрафа в размере 200 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок шесть месяцев для водителя, а для собственника автомобиля наложение штрафа в размере 100 тысяч рублей.