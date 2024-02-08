МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Россиянам в совокупности списали задолженности в 6,3 миллиарда рублей за три года действия внесудебной процедуры банкротства, пишет издание РБК со ссылкой на первого заместителя экономического развития Ильи Торосова. ЦБ раскрыл подробности кредитных каникул для участников СВО

"За более чем три года действия механизма было запущено почти 30 тысяч процедур банкротства. Из них более 18 тысяч уже завершены. По ним списано гражданам, оказавшимся в сложной ситуации, 6,3 миллиарда рублей долгов", — заявил Торосов.

Как уточняет издание, речь идет о гражданах, попавших в трудное финансовое положение. По словам замминистра, за три года в России было начато порядка 30 тысяч процедур внесудебного банкротства, 18 тысяч из которых на текущий момент уже завершены.

Кроме того, отмечается, что в 2023 году около 16 тысяч граждан запустили процедуру банкротства.

Так, с осени прошлого года механизм стал доступен для пенсионеров, семей с детьми, получающими пособия, а также для граждан, с которых долги взыскивают более семи лет. По словам Торосова, благодаря этому множество россиян смогли "сбросить с себя" непосильные долги.