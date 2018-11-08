МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в четверг заявил, что рост экономики РФ в 2019 году из-за текущих и потенциальных санкций может быть ниже 1%. Еще одним фактором станет повышение с января НДС – это может негативно отразиться на финансовом положении предприятий, добавил он.

На данный момент прогнозы по ВВП-2019 от Банка России – 1,2-1,7%, а от Минэкономразвития – 1,3%. Это ниже, чем оценка на текущий год – 1,8% от Минэкономразвития и 1,5-2% от ЦБ. Еврокомиссия пока сохраняет прогнозы по росту ВВП РФ на 2018 и 2019 годы на уровне 1,7% и 1,6% соответственно. Оценка ЕБРР – 1,5% ежегодно – также не менялась.

ПОВОД ДЛЯ ПЕССИМИЗМА

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, основания для пессимизма у Кудрина есть. "Пока наш прогноз 1,2% на 2019 год, но не исключено, что под воздействием негатива извне экономика будет демонстрировать более низкий рост", — говорит аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. Внутренние факторы в виде фискальных новаций и налогового маневра также будут этому способствовать, добавил он.

Более скромный прогноз на 2019 год в сравнении с 2018 годом эксперты объясняют целым рядом причин. Во-первых, ожидается удешевление нефти, поскольку заканчивается срок действия сделки ОПЕК+, и она вряд ли будет продлена в полном объеме. Во-вторых, санкции, даже если они будут жесткими, не окажут негативного влияния "здесь и сейчас", а вот спустя несколько месяцев ударят в полную силу. МВФ повысил прогноз роста ВВП ЕС в 2018 г на 0,3 п.п.

В частности, пострадает обрабатывающая промышленность. Например, запрет западным компаниям импортировать и экспортировать в РФ товары двойного назначения нанесет удар по отечественному ОПК.

И, наконец, в-третьих, на фоне санкций происходит бегство капиталов, которое грозит девальвацией рубля, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. В свою очередь, девальвация и повышение ставки НДС с 18 до 20%.запустят ускорение инфляционных процессов.

"Совокупность данных факторов, на наш взгляд, отразится сужением потребительского спроса – спадом расходов на потребление, которые в последние годы являются наиболее существенным драйвером роста отечественной экономики", — отметил он.

Однако не все так плохо. "Действительно, санкции и НДС — это серьезные факторы, которые могут замедлить рост экономики. С другой стороны, рост могут поддержать планы правительства по модернизации инфраструктуры, завершение крупных инвестиционных проектов "Газпрома", повышение пенсий, а также, возможно, сохранение комфортных цен на нефть", — полагает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Так что в итоге мы можем даже получить небольшое ускорение роста (до 1,8-2%); при менее благоприятном сценарии — замедление до 1,3-1,5%.

РЕЦЕССИЯ ИЛИ РЫВОК

Сами власти не теряют оптимизма, что темпы роста ВВП можно ускорить. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, при реализации намеченных правительством экономических мер рост ВВП может достичь 3% в 2021 году. Еврокомиссия сохранила прогноз по росту ВВП РФ в 2018 году на уровне 1,7%

Это, по мнению экспертов, тоже не лишено оснований. По словам Покатовича, фундаментально экономика РФ обладает высоким запасом прочности. Консервативная бюджетная политика, низкий уровень внешнего долга, рациональная политика ЦБ и благоприятная ценовая конъюнктура нефтяного рынка позволяют говорить о том, что при прочих равных условиях в перспективе 3 лет России вряд ли грозит полноценный кризис, уверен он.

Возвращение к рецессии возможно лишь в случае одновременной реализации существенного роста санкционного давления (полный запрет на покупку суверенного долга РФ, ограничение долларовых расчетов для крупнейших российских банков, ограничение экспортных позиций России на мировом рынке энергоносителей) и снижения нефтяных котировок к уровням 35-40 долларов.

Сегодня власть стремится стимулировать рост ВВП РФ за счет масштабных вливаний бюджетных средств в экономику через глобальные инфраструктурные проекты (мега-стройки). Если государству в перспективе 3 лет удастся найти эффективные направления для реализации таких проектов, то темпы роста экономики могут вернуться на траекторию выше 2% к 2021 году, полагает он.

Тихомиров высказал мнение, что для роста 3% и более необходимы эффективные реформы. Говорят об этом много, но пока мы видим мало реальных действий, в т.ч. и по программе инвестиций, улучшению бизнес-климата, повышению конкуренции и производительности и т.п. "Если исходить из сегодняшних реалий, я не думаю, что темпы экономики смогут вырасти до 3%; скорее нас ждет довольно вялый рост в пределах 2-2,3% в лучшем случае", — резюмирует эксперт.