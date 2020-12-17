МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции оценил уходящий 2020 год. Путин заявил, что Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы

В частности, он считает, что год принес и плюсы, и минусы. Главной проблемой президент считает пандемию коронавируса.

Путин добавил, что пандемия COVID-19 затронула все стороны жизни.

"Год был… ну что значит плохой? Это как погода. Она бывает плохая или хорошая? Погода они и есть погода… и плюсы есть, и минусы как в жизни. Всегда. Конечно, этот год связан с проблемой, которая у всех на устах, перед глазами стоит, и всех нас беспокоит — это пандемия коронавирусной инфекции. Это характерно не только для нас, не только для России. Для всего мира. Мы это хорошо знаем", — сказал президент.

"Эта проблема наложила отпечаток на все стороны нашей жизни. Что такое пандемия? Это значит локдауны, сокращение производства, это значит сокращение перевозок. Все, что с этим связано. Это значит, сокращение рабочих мест, падение доходов, к сожалению. Все это имело место быть, но в то же время я бы хотел вот на что обратить внимание", — добавил он.

"При всем огромном количестве проблем, с которыми мы столкнулись, а проблем море, мы, безусловно, сегодня будем говорить об этом. Мы ради этого и собрались", — подытожил глава государства.