МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Российский бюджет не будет корректироваться даже в условиях "второй волны" пандемии. Об этом заявил министр финансов страны Антон Силуанов. Таким образом, решение сократить дефицит бюджета в 2021 году до "рядового" уровня останется в силе, сообщают "Известия". Мишустин обсудил с Матвиенко новый трёхлетний бюджет

Антикризисные расходы бюджета опустятся до 1% ВВП по сравнению с 4,5% в завершившемся году. Такое "затягивание поясов" поможет избежать роста долговой нагрузки и сгладит возможный шок от отмены программ стимулирования в 2022 году, но может замедлить экономический рост.

В следующем году дефицит заметно снизится, и здесь проявляются отличия с большинством зарубежных стран, которые собираются держать расходы на высоком уровне, чтобы ускорить восстановление экономики. По подсчетам Бюджетного управления конгресса, в США в 2021 году дефицит составит 8,6% — и это без учета только что принятого дополнительного экономического стимула. В Германии дефицит составит 4% ВВП, хотя эта страна до кризиса также как и Россия отличалась сбалансированным или даже профицитным бюджетом. Во Франции — 6,7% ВВП, по-прежнему значительно выше, чем нормальные для этой страны 2-3%. В России решили ограничиться 2,4% ВВП, или около 2,75 трлн рублей.

Министерство финансов парирует эти претензии несколькими тезисами. Во-первых, российский госдолг приближается к показателю 20% ВВП. В традиции последнего десятилетия эта цифра часто демонстрирует разницу между комфортным и некомфортным долговым бременем, хотя по международным меркам это сверхнизкий показатель. Во-вторых, спрос на ОФЗ есть, и существенный, но именно поэтому нужно проявлять осторожность — ведь тогда большая часть имеющихся в стране денег просто уйдет на покупку облигаций. По словам Антона Силуанова, государство в этом году 5 трлн рублей забрало в бюджет.

"Мы не можем всю ликвидность с рынка снимать и финансировать расходы. Тогда у нас экономика будет государственная, это неправильно", — пояснил министр.