МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Не смотря на то, что прошедший 2020 год был для российского бизнеса тяжелым, почти все крупные компании выплатят своим акционерам дивиденды. за 2020 год, хотя он стал самым тяжелым для экономики за десять лет.

Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на опрошенных экспертов.

Если говорить о размерах дивидендов, то у нефтегазовых компаний они будут меньше, чем по результатам 2019 года. Что касается металлургического сектора, то они практически не изменятся, прогнозирует портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Эдуард Харин.

Ресурсным компаниям в прошлом году помог слабый российский рубль и быстрое восстановление товарных рынков. В первую очередь — в части металлургии.

"В среднем по индексу МосБиржи дивидендная доходность по бумагам может быть выше 6% на горизонте 12 месяцев, это лучший результат среди фондовых площадок крупных стран мира", — цитирует издание начальника управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василия Карпунина.

Что касается общего дивидендного потока, то в 2021 году он снизится: компании, по большей части нефтегазового и финансового секторов, ухудшат свои результаты относительно 2019 года.

При этом Карпунин прогнозирует, что это будет разовая "просадка", так как на длинном горизонте привлекательность дивидендного фактора во многих компаниях будет сохранен.

Эксперт выделяет два блока компаний:

стабильные консервативные дивидендные истории



компании, акции которых могут выглядеть лучше рынка и по которым при этом платятся относительно высокие дивиденды.



В первую группу он относит МТС, "Юнипро", "Норникель". Во вторую группу — "Северсталь", "Детский мир", привилегированные акции "Сургутнефтегаза".