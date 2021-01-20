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2021-01-20T16:59:13+03:00
2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210120/832853787.html
Трендовая инфляция в России в декабре ускорилась до 4,1%
Макроэкономика
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Трендовая инфляция в РФ в декабре составила 4,1%, ускорившись с ноябрьского показателя в 4,01%, сообщает Банк России. "Оценка трендовой инфляции в декабре 2020 года повысилась до... ПРАЙМ, 20.01.2021
инфляция, цб рф, новости, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Трендовая инфляция в РФ в декабре составила 4,1%, ускорившись с ноябрьского показателя в 4,01%, сообщает Банк России.
"Оценка трендовой инфляции в декабре 2020 года повысилась до 4,1% с 4,01% в ноябре", — говорится в сообщении.
Эта оценка рассчитана на пятилетнем скользящем периоде. Оценка, рассчитанная на более коротком временном интервале — трехлетнем, выросла по сравнению с ноябрем на 0,19 процентного пункта, до 4,11%.
"Повышение оценок трендовой инфляции вместе с небольшим увеличением модифицированных показателей базовой инфляции в декабре указывают на усиление инфляционного давления к концу 2020 года. Оно преимущественно было связано с действием временных проинфляционных факторов: шоков предложения на отдельных продовольственных рынках и эффекта переноса ослабления рубля в цены", — поясняет ЦБ.
При этом также сохраняется влияние проинфляционных факторов более длительного характера, вызванных как действием противоэпидемических ограничений, приводящих к росту издержек, так и повышенными инфляционными ожиданиями населения, облегчающими перенос издержек в потребительские цены.