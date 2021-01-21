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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210121/832858927.html
Число безработных в России составляет 2,6 миллиона человек
Макроэкономика
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Минтруд РФ ждет снижения числа безработных, на 20 января зарегистрированы безработными 2,6 миллиона человек, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов. "Мы... ПРАЙМ, 21.01.2021
минтруд рф, безработица, россия, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Минтруд РФ ждет снижения числа безработных, на 20 января зарегистрированы безработными 2,6 миллиона человек, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.
"Мы планируем, конечно же, снижение численности безработных граждан. Если брать текущие данные… то на 20 января было 2,6 миллиона человек", — заявил замминистра на совещании комитета Совета Федерации по социальной политике.