МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Минтруд РФ ждет снижения числа безработных, на 20 января зарегистрированы безработными 2,6 миллиона человек, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

"Мы планируем, конечно же, снижение численности безработных граждан. Если брать текущие данные… то на 20 января было 2,6 миллиона человек", — заявил замминистра на совещании комитета Совета Федерации по социальной политике.