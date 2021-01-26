МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Соглашения по сдерживанию цен на масло и сахар в РФ в целом соблюдаются, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский. В России готовят планы по росту цен

"ФАС внимательно наблюдает за исполнением тех соглашений, которые были подписаны. Там безусловно, может быть, это не совсем идеальные условия рыночные, но — вынужденная мера. В целом соглашения соблюдаются", — сказал он, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"Там есть товары, которые до соглашения появились на полках, по ним цены другие, но мы отслеживаем жалобы. То есть если ФНС видит буквально каждую транзакцию через свою базу, то мы собираем информацию на основании обращений потребителей, выходим с проверками. И вынуждены эту работу проводить", — добавил Шаскольский.

Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. Среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.