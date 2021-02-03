МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в январе снизились впервые с августа 2020 года — они упали на один процентный пункт, до 10,5%, хотя пока еще ожидания остаются повышенными, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ. Власти оценили результаты действий по сдерживанию инфляции

"Инфляционные ожидания населения в январе, по данным опроса ООО "инФОМ", снизились впервые с августа 2020 года. Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 10,5% (-1 процентный пункт к декабрю)", — пишет ЦБ, добавляя, что инфляционные ожидания "остались на повышенном уровне".

В августе инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев составили 8,8%, что на 0,9 процентного пункта выше значения марта 2020 года. ЦБ из-за пандемии коронавируса в апреле-июле проводил опросы населения по инфляционным ожиданиям в форме телефонного опроса: их результаты из-за методологических различий нельзя сравнивать с традиционными опросами в формате личного интервью.

При этом в сентябре показатель увеличился на 0,1 процентного пункта, в октябре вырос еще на 0,8 процентного пункта, а в ноябре — на 0,4 процентного пункта, до 10,1%. В конце прошлого года ожидания россиян на ближайший год подскочили еще на 1,4 процентного пункта — до 11,5%.

По прогнозу Банка России, инфляция в 2021 году составит 3,5-4% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.