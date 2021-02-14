МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Проблем много, раздражение накапливается — людей можно понять, и власть должна не заливать деньгами проблемы, а набраться терпения и работать ритмично, на регулярной основе, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин призвал зачистить огрехи с зарплатами бюджетников

"Но, тем не менее, раздражение накапливается, проблем много, денег не хватает. Ну конечно пытаются что-то сделать, использовать. Поэтому понять можно людей, но здесь ведь в чем дело. Дело в том, что власть должна набраться терпения, работать тем не менее ритмично, не заливать деньгами те проблемы, которые нужно не заливать, а работать на регулярной основе", — сказал Путин на встрече с редакторами российских СМИ, кадры которой показали по "России 24".

Он подчеркнул, что действовать нужно "не спорадически, а исходя из здравого смысла и экономической целесообразности".

"Мы же не случайно выработали целую систему современных способов развития различных отраслей экономики и социальной сферы и пространств жизненных, в которых мы живем, в том числе городов — крупных и малых. Постепенно, постепенно все будем делать. Делаем. Понятно, вы понимаете, люди смотрят, оценивают точнее, свою жизнь не по тому, что было вчера или 10 лет назад, а по тому, что хочется, чтобы было завтра. От этого никуда не деться. Власть должна понимать это, а понимая это, конечно, ускорять темпы развития. Вот в рамках нацпроектов и будем это делать", — сказал президент РФ.