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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210301/833138071.html
Годовая инфляция в Германии в феврале выросла до 1,3%
Макроэкономика
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Потребительские цены в Германии в феврале в годовом выражении, по предварительной оценке, выросли на 1,3% после инфляции в 1% в январе, сообщается в пресс-релизе Федерального... ПРАЙМ, 01.03.2021
инфляция, германия, новости, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Потребительские цены в Германии в феврале в годовом выражении, по предварительной оценке, выросли на 1,3% после инфляции в 1% в январе, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста цен на 1,2%.
В месячном выражении цены выросли на 0,7% после роста на 0,8% в январе. Аналитики ожидали роста показателя на 0,5%.
При этом потребительские цены в Германии по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, в феврале выросли на 1,6% в годовом исчислении, а в месячном — на 0,6%. Годовой показатель совпал с прогнозами аналитиков, а в месячном выражении ожидался рост показателя на 0,5%.
Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.