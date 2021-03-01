МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Потребительские цены в Германии в феврале в годовом выражении, по предварительной оценке, выросли на 1,3% после инфляции в 1% в январе, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis). Индекс PMI промышленности еврозоны в феврале вырос до 57,9 пункта

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста цен на 1,2%.

В месячном выражении цены выросли на 0,7% после роста на 0,8% в январе. Аналитики ожидали роста показателя на 0,5%.

При этом потребительские цены в Германии по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, в феврале выросли на 1,6% в годовом исчислении, а в месячном — на 0,6%. Годовой показатель совпал с прогнозами аналитиков, а в месячном выражении ожидался рост показателя на 0,5%.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.