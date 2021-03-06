Раскрыты самые убыточные отрасли 2020 года в России
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Росстат назвал самые убыточные отрасли российской экономики в 2020 году.
Чистая прибыль средних и крупных компаний страны в год пандемии коронавируса упала на 23,5%.
Наиболее убыточными оказались угольная отрасль и общепит.
В то же время доля убыточных компаний в 2020 году составила 29,4%, рост по отношению к 2019 году 2,9%. В совокупности эти компании получили убыток в 5,3 триллиона рублей. Это в 2,3 раза больше, чем годом ранее.
Сильное ухудшение финансовых результатов в прошлом году также наблюдалось в деятельности сухопутного и трубопроводного транспорта — потери составили 72,7%. В оптовой торговле (за исключением торговли автомобилями и мотоциклами) — минус 69,5%.
При этом в нескольких отраслях сложился убыток:
- добыча угля — минус 37,6 миллиарда рублей,
- распределение газа — минус 79,2 миллиарда рублей,
- производство пара и горячей воды — минус 135,3 миллиарда рублей,
- междугородные и международные пассажирские перевозки по железной дороге — минус 40,1 миллиарда рублей,
- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания минус 56,2 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/macroeconomics/20210306/833179214.html