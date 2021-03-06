МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Росстат назвал самые убыточные отрасли российской экономики в 2020 году.

Чистая прибыль средних и крупных компаний страны в год пандемии коронавируса упала на 23,5%.

Наиболее убыточными оказались  угольная отрасль и общепит.

В то же время доля убыточных компаний в 2020 году составила 29,4%, рост по отношению к 2019 году 2,9%. В совокупности эти компании получили убыток в 5,3 триллиона рублей. Это в 2,3 раза больше, чем годом ранее.

Сильное ухудшение финансовых результатов в прошлом году также наблюдалось в деятельности сухопутного и трубопроводного транспорта — потери составили 72,7%. В оптовой торговле (за исключением торговли автомобилями и мотоциклами) — минус 69,5%. 

При этом в нескольких отраслях сложился убыток:

  • добыча угля — минус 37,6 миллиарда рублей,
  •  распределение газа — минус 79,2 миллиарда рублей,
  • производство пара и горячей воды — минус 135,3 миллиарда рублей,
  • междугородные и международные пассажирские перевозки по железной дороге — минус 40,1 миллиарда рублей,
  •  деятельность гостиниц и предприятий общественного питания минус 56,2 миллиарда рублей.