МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Росстат назвал самые убыточные отрасли российской экономики в 2020 году.

Чистая прибыль средних и крупных компаний страны в год пандемии коронавируса упала на 23,5%.

Наиболее убыточными оказались угольная отрасль и общепит.

В то же время доля убыточных компаний в 2020 году составила 29,4%, рост по отношению к 2019 году 2,9%. В совокупности эти компании получили убыток в 5,3 триллиона рублей. Это в 2,3 раза больше, чем годом ранее.

Сильное ухудшение финансовых результатов в прошлом году также наблюдалось в деятельности сухопутного и трубопроводного транспорта — потери составили 72,7%. В оптовой торговле (за исключением торговли автомобилями и мотоциклами) — минус 69,5%.

При этом в нескольких отраслях сложился убыток: