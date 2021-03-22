МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Российский Минфин предупредил о возросших рисках ареста и блокировки российских активов за границей. Как пишет газета "Известия", об этом министерство сообщает в пояснительной записке к поправкам в Бюджетный кодекс об управлении средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В том числе, в документе речь идет об активах России в США и Западной Европе.

Минфин поясняет, что защититься от этих рисков позволит предоставление правительствам иностранных государств свободных средств ФНБ в виде кредитов на закупки российской продукции.

При этом на размещение свободных денежных средств ФНБ предусмотрен ряд ограничений.

Перечень вложений денег ФНБ утверждается правительством России.

Участие ФНБ в каком-либо проекте не должно быть выше 25% от объема частных вложений и 40% — от суммы заемного финансирования. Сумма вложений в этой ситуации не должна быть выше одного триллиона рублей в течение трех лет.

Помимо этого, рентабельность инвестиций либо процентные доходы по межгосударственным кредитам не должны быть ниже, чем доходность ОФЗ.

Эти ограничения можно нарушить, но для этого необходимо получить специальное решение президента или председателя правительства.