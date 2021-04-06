МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Для обеспечения роста кредитным организациям развития стран БРИКС необходимо выйти на новый уровень взаимодействия, пишет РБК со ссылкой на председателя государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова.

По мнению чиновника, необходимо обратить внимание на подсчеты МВФ. Согласно этим данным, пандемия коронавируса за прошлый 2020 год стоила миру 28 триллионов долларов.

"Потерь не удалось избежать ни одной экономике, включая экономики форума БРИКС. Снижение ВВП по итогам года показали практически все страны, кроме Китая", — отметил Шувалов.

Он подчеркнул: своевременные и оперативные антикризисные меры властей стран БРИКС помогли избежать глубокого снижения экономик.

Государствам необходимо переосмыслить свою экономическую политику, отметил он.

Шувалов добавил, что "восстанавливающаяся экономика должна быть построена на новых, более устойчивых и справедливых принципах". В частности, он отметил недавний рост движения build back better: в его основе лежит требование перехода к "зеленой" экономике и ответственному ведению бизнеса.

В БРИКС входят:

Бразилия,

Россия,

Индия,

Китай,