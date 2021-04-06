МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Пенсионный фонд будет самостоятельно запрашивать данные россиян, которые будут оформлять выплаты на детей за счет средств материнского капитала, пишет "Российская газета".

Семьям не нужно будет предоставлять справки о своих доходах в ходе оформления выплаты на детей до 3 лет из средств маткапитала.

ПФР будет самостоятельно запрашивать сведения о них из Налоговой службы путем межведомственного взаимодействия.

Соответствующий проект приказа Минтруда размещен для обсуждения на официальном портале проектов нормативных правовых актов РФ.

Из документа следует, что для оформления этой выплаты будет достаточно заполнить одно заявление. Его также можно подать удаленно в личном кабинете на портале госуслуг.

Как пояснили изданию в Минтруде, выплаты из средств материнского капитала оформляются на второго ребенка, который не достиг трехлетнего возраста.

Их смогут оформить российские семьи, чей совокупный среднедушевой доход — ниже двух прожиточных минимумов, установленных в субъекте проживания.

То есть, это среднестатистическая семья, поясняет газета.

"Например, на Сахалине прожиточный минимум на душу населения составляет 15 906 рублей. И если семья из 4 человек, где есть папа, мама и двое детей, там проживает, то право на выплату у нее появляется уже в том случае, если ее доход меньше 127 248 рублей в месяц", — отмечается в статье.

Сумма самой выплаты составит половину прожиточного минимума, установленного в регионе на ребенка. Это значит, что приведенная в примере семья будет получать 8 650 рублей: прожиточный минимум на ребенка в регионе составляет 17 300 рублей.