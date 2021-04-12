МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Трендовая инфляция в РФ в марте составила 4,43% после 4,29% в феврале, сообщает Банк России. В Минсельхозе ожидают снижения темпов продовольственной инфляции в России

Оценка, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, увеличилась по сравнению с февралем на 0,22 процентных пункта, до 4,75%. Продолжили рост и модифицированные показатели базовой инфляции.

"Инфляционное давление, очищенное от влияния разовых и временных факторов, продолжает нарастать", — говорится в сообщении.

При этом ЦБ отмечает, что начатая в марте нормализация денежно-кредитной политики будет способствовать возврату инфляции к 4% в первой половине 2022 года и ее стабилизации на этом уровне в дальнейшем.