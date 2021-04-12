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2021-04-12T17:17:00+03:00
2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210412/833445974.html
Трендовая инфляция в России ускорилась до 4,43%
Макроэкономика
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Трендовая инфляция в РФ в марте составила 4,43% после 4,29% в феврале, сообщает Банк России. Оценка, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, увеличилась по... ПРАЙМ, 12.04.2021
россия, трендовая инфляция, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Трендовая инфляция в РФ в марте составила 4,43% после 4,29% в феврале, сообщает Банк России.
Оценка, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, увеличилась по сравнению с февралем на 0,22 процентных пункта, до 4,75%. Продолжили рост и модифицированные показатели базовой инфляции.
"Инфляционное давление, очищенное от влияния разовых и временных факторов, продолжает нарастать", — говорится в сообщении.
При этом ЦБ отмечает, что начатая в марте нормализация денежно-кредитной политики будет способствовать возврату инфляции к 4% в первой половине 2022 года и ее стабилизации на этом уровне в дальнейшем.