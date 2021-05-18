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https://1prime.ru/macroeconomics/20210518/833692880.html
Минфин России на аукционах 19 мая предложит ОФЗ трех серий
Макроэкономика
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Минфин России на аукционах 19 мая предложит облигации федерального займа (ОФЗ) трех серий, говорится в сообщении министерства. Министерство предложит инвесторам ОФЗ с постоянным... ПРАЙМ, 18.05.2021
офз, минфин рф, новости, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах 19 мая предложит облигации федерального займа (ОФЗ) трех серий, говорится в сообщении министерства.
Министерство предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26236 с погашением в мае 2028 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске — 24,59 миллиарда рублей, ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26230 с погашением в марте 2039 года, также в объеме остатков, 7,819 миллиарда рублей, а также ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52003 в объеме 15,568 миллиарда.
Отмечается, что объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.