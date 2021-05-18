МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах 19 мая предложит облигации федерального займа (ОФЗ) трех серий, говорится в сообщении министерства. Российский рынок акций растет на позитивном внешнем фоне

Министерство предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26236 с погашением в мае 2028 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске — 24,59 миллиарда рублей, ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26230 с погашением в марте 2039 года, также в объеме остатков, 7,819 миллиарда рублей, а также ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52003 в объеме 15,568 миллиарда.

Отмечается, что объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.