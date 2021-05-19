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2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210519/833702492.html
Профицит внешней торговли России снизился на 11,6%, сообщает Банк России
Макроэкономика
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Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-апреле снизилось на 11,6% в годовом выражении и составило 35,8 миллиарда долларов, сообщается в материалах ЦБ. "Снижение... ПРАЙМ, 19.05.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-апреле снизилось на 11,6% в годовом выражении и составило 35,8 миллиарда долларов, сообщается в материалах ЦБ.
"Снижение профицита торгового баланса, обусловленное опережающим восстановлением импорта по сравнению с экспортом товаров, было нивелировано сокращением совокупного отрицательного сальдо других компонентов текущего счета, главным образом за счет баланса услуг в результате существенно уменьшившегося выездного турпотока.", — отмечает ЦБ.