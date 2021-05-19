МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-апреле снизилось на 11,6% в годовом выражении и составило 35,8 миллиарда долларов, сообщается в материалах ЦБ. Что взамен. США готовы смягчиться к "Северному потоку 2"

"Снижение профицита торгового баланса, обусловленное опережающим восстановлением импорта по сравнению с экспортом товаров, было нивелировано сокращением совокупного отрицательного сальдо других компонентов текущего счета, главным образом за счет баланса услуг в результате существенно уменьшившегося выездного турпотока.", — отмечает ЦБ.