МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию приняла решение скорректировать пошлину на экспорт из России лома черных металлов: процентная составляющая не изменится и составит 5%, но минимальная ставка вырастет до 70 евро за тонну с 45 евро, говорится в сообщении Минпромторга РФ. Россия денонсировала налоговое соглашение с Нидерландами

"Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции в среду, 25 мая, приняла решение о корректировке ставок экспортных пошлин на лом и отходы черных металлов…. Процентная составляющая пошлины останется неизменной — 5% от таможенной стоимости", — сообщает министерство.

"При этом для повышения эффективности таможенного администрирования и предотвращения занижения таможенной стоимости при экспорте будет изменен минимальный размер пошлины с 45 до 70 евро за тонну. Таким образом, ставки вывозных таможенных пошлин на отходы и лом черных металлов составят 5%, но не менее 70 евро за 1 тонну", — добавляет Минпромторг.