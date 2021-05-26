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2021-05-26T12:58:00+03:00
2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210526/833758373.html
Пошлина на экспорт из России лома черных металлов составит 5%
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Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию приняла решение скорректировать пошлину на экспорт из России лома черных металлов: процентная составляющая не изменится и составит... ПРАЙМ, 26.05.2021
российская экономика, экспортные пошлины, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию приняла решение скорректировать пошлину на экспорт из России лома черных металлов: процентная составляющая не изменится и составит 5%, но минимальная ставка вырастет до 70 евро за тонну с 45 евро, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
"Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции в среду, 25 мая, приняла решение о корректировке ставок экспортных пошлин на лом и отходы черных металлов…. Процентная составляющая пошлины останется неизменной — 5% от таможенной стоимости", — сообщает министерство.
"При этом для повышения эффективности таможенного администрирования и предотвращения занижения таможенной стоимости при экспорте будет изменен минимальный размер пошлины с 45 до 70 евро за тонну. Таким образом, ставки вывозных таможенных пошлин на отходы и лом черных металлов составят 5%, но не менее 70 евро за 1 тонну", — добавляет Минпромторг.