Эксперты рассказали, что будет с экономикой России в ближайшие годы
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Восстановительный рост экономики России в текущем 2021 году по большей части закончится, пишет "Российская газета" со ссылкой на уточненный прогноз по российской экономике рейтингового агентства АКРА.
Издание отмечает, что Банк России завершит цикл повышения ключевой ставки до конца этого года, а темпы прироста реальных доходов россиян в ближайшие годы будут сопоставимы с динамикой роста ВВП страны.
В частности, экономическая активность в 2021 году вырастет на 3,4-3,7%. Позднее ее рост постепенно замедлится до 2% на горизонте пяти лет, отмечают эксперты АКРА.
В целом пережившая пандемию мировая экономика начинает сталкиваться с ее последствиями. Они проявляются с некоторым лагом. Это, в частности:
- возросшие суверенные долги,
- временное несоответствие загрузки производственных мощностей и спроса,
- необходимость сворачивания стимулирующих программ во избежание разгона инфляции.
С учетом текущей стадии бизнес-цикла ожидать экономический кризис в ближайшие год или два было бы слишком пессимистично даже для пессимистичного сценария, отмечает агентство в прогнозе.
"В связи с этим в рамках текущего пересмотра прогноза пессимистичный сценарий предполагает не резкий рост финансового и экономического стресса в России и мире, а ускоренное накопление дисбалансов, потенциально ведущее к новому кризису ближе к концу прогнозного периода или за его пределами", — пишет издание.
Речь идет о возможном формировании конъюнктуры более высокой и волатильной инфляции в стране. Также — более высоких глобальных процентных ставок на фоне инерционного восстановления экономического роста. В сложившейся ситуации во многих странах по всему миру монетарная и фискальная политики потенциально могли бы стать разнонаправленными с точки зрения экономического стимула, поясняется в документе.
Введение ограничений экономической активности, которые связаны с пандемией и сопоставимы по масштабу и срокам с карантинными мерами (вводимыми во время первой волны коронавируса), АКРА считает нереалистичным для России даже в пессимистичном сценарии.
Текущие темпы вакцинации, считают эксперты, позволят развитым странам отказаться от периодических локдаунов уже в этом году. Развивающиеся страны — в меньшей степени обеспеченные вакцинами — будут вводить все менее и менее жесткие ограничения экономической активности даже в случае новых волн пандемии.
https://1prime.ru/macroeconomics/20210531/833797669.html