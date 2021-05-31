МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Восстановительный рост экономики России в текущем 2021 году по большей части закончится, пишет "Российская газета" со ссылкой на уточненный прогноз по российской экономике рейтингового агентства АКРА. Что будет с курсом рубля этим летом

Издание отмечает, что Банк России завершит цикл повышения ключевой ставки до конца этого года, а темпы прироста реальных доходов россиян в ближайшие годы будут сопоставимы с динамикой роста ВВП страны.

В частности, экономическая активность в 2021 году вырастет на 3,4-3,7%. Позднее ее рост постепенно замедлится до 2% на горизонте пяти лет, отмечают эксперты АКРА.

В целом пережившая пандемию мировая экономика начинает сталкиваться с ее последствиями. Они проявляются с некоторым лагом. Это, в частности:

возросшие суверенные долги,



временное несоответствие загрузки производственных мощностей и спроса,



необходимость сворачивания стимулирующих программ во избежание разгона инфляции.



С учетом текущей стадии бизнес-цикла ожидать экономический кризис в ближайшие год или два было бы слишком пессимистично даже для пессимистичного сценария, отмечает агентство в прогнозе.

"В связи с этим в рамках текущего пересмотра прогноза пессимистичный сценарий предполагает не резкий рост финансового и экономического стресса в России и мире, а ускоренное накопление дисбалансов, потенциально ведущее к новому кризису ближе к концу прогнозного периода или за его пределами", — пишет издание.

Речь идет о возможном формировании конъюнктуры более высокой и волатильной инфляции в стране. Также — более высоких глобальных процентных ставок на фоне инерционного восстановления экономического роста. В сложившейся ситуации во многих странах по всему миру монетарная и фискальная политики потенциально могли бы стать разнонаправленными с точки зрения экономического стимула, поясняется в документе.

Введение ограничений экономической активности, которые связаны с пандемией и сопоставимы по масштабу и срокам с карантинными мерами (вводимыми во время первой волны коронавируса), АКРА считает нереалистичным для России даже в пессимистичном сценарии.

Текущие темпы вакцинации, считают эксперты, позволят развитым странам отказаться от периодических локдаунов уже в этом году. Развивающиеся страны — в меньшей степени обеспеченные вакцинами — будут вводить все менее и менее жесткие ограничения экономической активности даже в случае новых волн пандемии.