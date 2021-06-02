С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — ПРАЙМ. Оценки по росту ВВП РФ по итогам 2021 года можно будет давать в сентябре, когда из расчета показателя уйдет база прошлого года, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП РФ в 2021 году составит 2,9%, при этом по прогнозу ЦБ экономика РФ в 2021 году вырастет на 3-4%. В последнее время ряд международных институтов пересмотрели свои оценки по росту ВВП РФ в сторону повышения.

"Я ежемесячно провожу совещания по оценке ситуации, последнее было пару дней назад. Я говорю: ребята, когда вот вы рисуете картинки, кривые, графики, вы, пожалуйста, сделайте одну простую вещь — нужно четко понимать, что мы узнаем, где мы находимся, когда ситуация стабилизируется, это будет где-то в районе сентября. Пройдем "горбы" второго квартала (2020 года — ред.), и тогда мы поймем, растем или снижаемся", — сказал Белоусов. В МИД Украины пригрозили Белоруссии санкциями в случае полетов в Крым

Белоусов отметил, что в настоящий момент более целесообразно смотреть на оценки со снятой сезонностью.

Спад ВВП РФ в коронавирусном 2020 году оказался более глубоким, чем в 2015 году (снижение на 2%), но менее драматичным, чем в 2009 году (спад на 7,8%). Во втором квартале 2020 года, на который пришелся период нерабочих дней из-за пандемии коронавируса, ВВП упал на 7,8%, в третьем спад замедлился до 3,5%, в четвертом — до 1,8% в годовом выражении.