МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России в мае вновь начала ускоряться — на 24 мая она составила 5,8%, устойчивое замедление начнется лишь осенью, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды".

По данным Росстата, годовая инфляция по итогам апреля замедлилась до 5,5% с мартовских 5,8%.

"Замедление роста цен происходит в связи с прекращением действия части краткосрочных проинфляционных факторов. В то же время все показатели устойчивых компонентов инфляции более длительного действия, в значительной мере связанных с динамикой спроса, сохраняются на повышенном уровне. Все это обусловило возврат годовой инфляции на восходящую траекторию в мае после временного замедления в апреле", — сказано в документе.

Аналитики Банка России отметили, что оценка годовой инфляции к 24 мая повысилась до 5,8%, отражая выход из расчетов низкой базы мая 2020 года. Белоусов сообщил, когда можно будет давать оценки по росту ВВП

"Постепенное проявление сдерживающего эффекта на цены от повышения ключевой ставки поспособствует устойчивому замедлению годовой инфляции, которое начнется осенью этого года. Значимую роль в этом сыграет также эффект высокой базы конца 2020 года", — заключили они.

Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России.