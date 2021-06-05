МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Минфин РФ надеется, что наиболее сложный этап для российской экономики позади и темпы ее роста превысят прогнозы правительства, заявил министр финансов Антон Силуанов. Российский рынок акций и рубль слегка снизятся на следующей неделе

Агентство Moody's в пятницу сохранило рейтинг России на уровне "Baa3" со стабильным прогнозом.

"На наш взгляд, время показало, что российская экономика готова к весьма сложным вызовам. Мы надеемся, что наиболее сложный этап позади и темпы экономического роста превысят как прогнозы правительства, так и консервативные ожидания экспертов рейтинговых агентств", — прокомментировал Силуанов журналистам.

"Решение агентства Moody's о сохранении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "Baa3" со стабильным прогнозом можно рассматривать как сложившийся консенсус во мнении рейтинговых агентств "большой тройки" об успешном преодолении российской экономикой негативных последствий "коронакризиса". Как вы знаете, два других агентства "тройки" подтвердили текущие "инвестиционные" рейтинги России ранее в этом году", — сказал министр.