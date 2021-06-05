2021-06-05T03:29:00+03:00
2021-06-05T03:49:37+03:00
2021-06-05T03:29:00+03:00
2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210605/833859310.html
Глава Счетной палаты предложил отменить несколько праздников
Макроэкономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В нашей стране необходимо отменить ряд праздничных дней, рассказал "Известиям" Алексей Кудрин. На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Счетной... ПРАЙМ, 05.06.2021
праздник, алексей кудрин, счетная палата, россия, новости, экономика, макроэкономика
https://1prime.ru/images/83244/77/832447736.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83244/77/832447736.jpg
https://1prime.ru/images/83244/77/832447733.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83244/77/832447733.jpg
https://1prime.ru/images/83244/77/832447730.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83244/77/832447730.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210604/833857831.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. В нашей стране необходимо отменить ряд праздничных дней, рассказал "Известиям" Алексей Кудрин.
На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Счетной палаты России Алексей Кудрин объяснил, что некоторые праздники следует упразднить.
Также политик высказался по поводу предложения Минтруда учредить выходной день 31 декабря.
"Ведь в чем как бы выбор — сам гражданин может себе определить, когда он хочет идти, взять отпуск или взять отгулы, если он хочет. Если нет — то он бы поработал, компаниям лучше, если меньше таких ограничений", — прокомментировал Кудрин.
Руководитель Счетной палаты сообщил, что большее количество рабочих дней окажет позитивный эффект на рост ВВП.