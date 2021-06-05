МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. В нашей стране необходимо отменить ряд праздничных дней, рассказал "Известиям" Алексей Кудрин. Путин прокомментировал заявления НАТО о причастности России к Ryanair

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Счетной палаты России Алексей Кудрин объяснил, что некоторые праздники следует упразднить.

Также политик высказался по поводу предложения Минтруда учредить выходной день 31 декабря.

"Ведь в чем как бы выбор — сам гражданин может себе определить, когда он хочет идти, взять отпуск или взять отгулы, если он хочет. Если нет — то он бы поработал, компаниям лучше, если меньше таких ограничений", — прокомментировал Кудрин.

Руководитель Счетной палаты сообщил, что большее количество рабочих дней окажет позитивный эффект на рост ВВП.